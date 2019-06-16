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Фотофакт. В центре Минска на здание установили герб сербских олигархов
Источник материала: Партизан
На бизнес-центр BK Capital Palace установили герб сербских олигархов Каричей, которым принадлежит фирма-застройщик Dana Holdings. Здание построили на месте снесённого музея Великой Отечественной войны.
Надписи по бокам от герба означают Braća Karić [пер. Братья Карич] и Capital Palace. При этом на ранних рендерах никакого герба на фронтоне не было. По крайней мере, на сайте Dana Holdings изображение бизнес-центра без герба и каких-либо надписей.
Братья Каричи одни из крупнейших девелоперов в Беларуси. Их компания Dana Holdings занимается тотальной застройкой Минска. За всё время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings к 2019 году было построено и продано больше миллиона квадратных метров. Был введён в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. В настоящее время компании холдинга строят жилой квартал “Минск Мир” в районе бывшего минского аэропорта, а также жилые комплексы Vogue и “Парк Челюскинцев”.
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На бизнес-центр BK Capital Palace установили герб сербских олигархов Каричей, которым принадлежит фирма-застройщик Dana Holdings. Здание построили на месте снесённого музея...
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