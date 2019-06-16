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Владимир Бережков: почему "Юность" начинает Кубок Салея с полуфинала? Это решение не федерации

17.06.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортивный директор федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков рассказал, почему минская "Юность" начнет участие в Кубке Салея с 1/2 финала.

"Когда была "суперсерия", мы отметили, что посещаемость сайта [hockey.by] увеличилась в четыре раза. Мы сочли, что это нужно использовать. Если есть такое противостояние "Динамо" — Захаров, тогда давайте это использовать. Обычно, люди с периферии едут в Минск на игру "зубров". Мы хотим, чтобы минчане приехали в условную Оршу, поэтому в полуфинале "Юность". 

На самом деле, это решение не федерации. Впервые собрали орган совет директоров клубов — это его решение. Люди проголосовали за это. Не то, что там «продавили», сделали отдельную дорожку", — сказал Бережков.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный директор федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков рассказал, почему минская "Юность" начнет участие в Кубке Салея с 1/2 финала.
 
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