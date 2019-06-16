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«Евроопт» закрыл свой крупнейший гипермаркет в Минске

17.06.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске закрылся самый крупный гипермаркет сети «Евроопт», который находился в торговом центре «Е-сити» на улице Денисовской. Вчера он функционировал последний день.

Ожидается, что теперь торговый центр «Е-сити» будет переименован в «Корона-сити», а на месте бывшего «Евроопта», который работал с 2014 года, откроется «Корона». О том, что «Табак-Инвест» выкупил это здание у «Евроторга», стало известно в прошлом месяце.
 
Другие магазины, которые находятся в торговом центре, пока продолжают работать без изменений. Дата открытия нового гипермаркета неизвестна.  

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске закрылся самый крупный гипермаркет сети «Евроопт», который находился в торговом центре «Е-сити» на улице Денисовской. Вчера он функционировал последний...
 
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