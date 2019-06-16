«Евроопт» закрыл свой крупнейший гипермаркет в Минске

Ожидается, что теперь торговый центр «Е-сити» будет переименован в «Корона-сити», а на месте бывшего «Евроопта», который работал с 2014 года, откроется «Корона». О том, что «Табак-Инвест» выкупил это здание у «Евроторга», стало известно в прошлом месяце.

Другие магазины, которые находятся в торговом центре, пока продолжают работать без изменений. Дата открытия нового гипермаркета неизвестна.



