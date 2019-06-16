Умер главный в КГБ СССР по борьбе с идеологическими диверсиями









РБК. «Да, сегодня утром [умер]», — сказал Венедиктов





Внук бывшего заместителя главы КГБ Дмитрий Бобков подтвердил смерть деда. «[Умер] после продолжительной болезни», — сказал он. Собеседник РБК добавил, что Филипп Бобков, по предварительной информации, будет похоронен в четверг, 20 июня.





«Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8:00. Точная причина пока неизвестна», — добавил в беседе с «РИА Новости» один из родственников Бобкова.





С предложением о создании в КГБ самостоятельного управления по борьбе с идеологическими диверсиями выступил в 1967 году глава ведомства Юрий Андропов. В записке, поданной им в ЦК КПСС, отмечалось, что «под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия».









Бобков возглавил Пятое управление в 1969 году и оставался его руководителем до января 1983 года, когда он стал заместителем, а затем первым заместителем председателя КГБ Виктора Чебрикова. В феврале 1987 года Бобкову было присвоено звание генерала армии. В 1991 году указом президента СССР Михаила Горбачева Бобков был уволен из КГБ и переведен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.





После распада СССР Бобков был (в 1992–2001 годах) руководителем аналитического управления холдинга АО Группа «Мост», принадлежащего Владимиру Гусинскому.