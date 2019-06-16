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Витебчанин стал фигурантом 8 уголовных дел за мошенничество

17.06.2019 13:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Витебска стал фигурантом 8 уголовных дел за мошенничество, сообщили БЕЛТА в Управлении информации и общественных связей МВД.

Одним из пострадавших стал автовладелец, который отдал в ремонт "Жигули". Мастер обещал починить поломки, однако не выполнил в срок. В телефонном разговоре просил хозяина автомобиля подождать, ссылаясь на занятость. Однако через два дня, когда законный владелец приехал за машиной, ее в ремонте уже не было. Оперативники Октябрьского РОВД Витебска выяснили, что механик в нетрезвом виде отправился на ней в Оршу. Под Витебском его задержали сотрудники ГАИ.

Ранее мужчина попадал в поле зрения милиции: находил автовладельцев, уговаривал продать машины по доверенностям. Срок оплаты обычно составлял месяц. Однако по истечении 2-3 месяцев оплаты не было, новый владелец не выходил на связь или был недоступен.

В результате 26-летний житель Витебска стал фигурантом восьми уголовных дел за мошенничество.
 
Теги: Витебск
 
 
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Житель Витебска стал фигурантом 8 уголовных дел за мошенничество, сообщили БЕЛТА в Управлении информации и общественных связей МВД.
 
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