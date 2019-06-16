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На открытии Европейских игр в Минске могли выступить Шакира или Иглесиас, но организаторы выбрали российского подрядчика

17.06.2019 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов пояснил, почему на церемонии открытия соревнований выступит оперная певица Анна Нетребко, а также рассказал, кто и западных звезд мог приехать в Минск.

На открытии Европейских игр в Минске могли выступить Шакира или Иглесиас, но организаторы выбрали российского подрядчика
- Почему на церемонии открытия будет петь Анна Нетребко?

- Вопрос соответствия интересам публики, наверное, уместен. Однако на выбор хедлайнера дирекция Игр не влияет. Организацией церемоний открытия и закрытия занимается Минкульт, который заключил контракт с Белгосфилармонией, которая, в свою очередь, подрядила компанию Игоря Крутого. 

Анна Нетребко со своим супругом — узнаваемые люди. У певицы заявлен концерт в Минске, помимо церемонии открытия Игр. Свободных билетов в продаже давно нет. У нее есть своя аудитория в Беларуси. Плюс на выбор хедлайнера оказала влияние песня, написанная специально к Играм. Это тема оперного плана. С точки зрения логики выбор удачный. 

К тому же хедлайнера нельзя отрывать от всей концепции церемонии. Это взрослое шоу о нашей истории, современности и будущем. Анна и Димаш абсолютно логично вписываются в сценарий церемонии. Нашей концепции вряд ли подошла бы какая-то мировая рок-звезда.


- Вариант привлечения западных топ-артистов был?

- Еще раз: финальным заказчиком является Минкульт, у которого была полная свобода творчества. Режиссер церемонии — белорус Александр Вавилов — создал интересную, очень образную историю Беларуси от истоков до наших дней. Хайпового исполнителя сюда было бы сложно вписать.

- Какие кандидатуры обсуждались?

- Спектр был абсолютно разный. У каждого из возможных генподрядчиков имелась своя концепция. В конкурсе участвовали компании из Италии, Израиля, США и России. У каждой были оригинальная трактовка базового скелета сценария и свой хедлайнер. Раз уж мы выбрали российского подрядчика, обсуждать, могла ли к нам приехать Шакира или Дуа Липа, наверное, уже не очень корректно.

- Какого хедлайнера предлагали американцы?

- Двух артистов, которые могли приехать к нам, я назвал выше. Шакира, Дуа Липа, был Энрике Иглесиас. Рассматривались абсолютно разные артисты, которые могли бы выступить на "Динамо", — цитирует Котова "Онлайнер".


 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов пояснил, почему на церемонии открытия соревнований выступит оперная певица Анна...
 
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