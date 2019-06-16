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Павел Усов: Россия не позволит себе забыть продвинутую интеграцию Беларуси

17.06.2019 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смириться с нежеланием и даже отпором Беларуси — не встраивается в логику геополитики Москвы, Кремль не может предстать перед российским народом слабым и неэффективным.

Павел Усов: Россия не позволит себе забыть продвинутую интеграцию Беларуси
После жарких в плане интеграционных принуждений зимы-весны, лето началось с успокоительно-примирительных новостей с передовой строительства Союзного государства. Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума успокоил (или хотя бы попытался) Минск, заявив, что «сегодня нет оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет». Перед этим, правда, отметив, что «мы, по моему глубокому убеждению, один народ».

Если бы так просто


«Слова Путина расходятся с интенсивно идущими заседаниями рабочей группы по интеграции, переговорами, эти переговоры вселяют тревогу за независимость Беларуси», - отмечает в интервью Thinktanks.by Павел Усов, директор Центра политического анализа и прогноза (Варшава).

По мнению Павла Усова, Москве сейчас крайне необходим дополнительный геополитический успех, особенно на фоне ухадшения ситуации в экономике. Кроме того, «Кремль бы даже и не начинал всю эту интеграционную драму, если бы не был уверен в успехе дела». В случае же провала сценария, «Кремль предстанет жалким и слабым игроком, которому дает отпор какая-то случайная страна с нулевыми ресурсами». «Смириться с нежеланием и даже отпором Беларуси — не встраивается в логику геополитики Москвы, Кремль не может предстать перед российским народом слабым и неэффективным», - сказал политолог.


От белорусов скрывают, как их будут интегрировать


«Настоящая проблема в том, что мы — как эксперты, так и обыватели — до конца вообще не знаем, не понимаем, о чем договариваются стороны. Эта скрытность, как я считаю, еще один аргумент за то, что Беларуси эти переговоры ничего хорошего не принесут. Заметьте, если российские министры, чиновники что-то там еще говорят на публике, то наши как будто вообще не при делах и не участвуют в переговорах по интеграции. Это, конечно, показывает слабую позицию на переговорах именно белорусской стороны», - подчеркнул Павел Усов.

Единая валюта — очередное предложение, но в этот раз, похоже, более настойчивое


На днях глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия и Беларусь приступили к переговорам о переходе на единую валюту. 15 июня министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что подходы российской и белорусской стороны в вопросах интеграции сблизились на 90%. По словам министра, еще три недели назад было всего 70%, «сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано».

«Да, единую валюту предлагали и в нулевых, но, думаю, сейчас предложени выгл ит иначе — без выбора, без вариантов, а должны перейти — и на этом все. Введение единой валюты — это уже инкорпорация Беларуси, после такого уже можно проводить любые другие политические шаги», - считает Павел Усов.

По мнению политолога, учитывая экономическое положение Беларуси и фактически замершее на точке 2014 года формальное сближение с Западом, ресурсов на противостояние Москве у Минска нет. "Все кредиты, все субсидии пойдут только по озвученной в декабре Медведевым формуле — помощь в обмен на углубление интеграции. Поля для маневра уже просто нет", - подчеркнул Павел Усов.


Советские люди и тормоз интеграции


"У белорусской стороны, судя по всему, вообще нет стратегического мышления. Его не видно, видно только отсутствие какого-либо понимания ценности своего государства. Чиновники, во всяком случае очень большая часть, воспринимают его как историческую случайность. Смогут они решить проблему сохранения государственности? Думаю, наши чиновники уже бы давным-давно подписали бы все соглашения, которые бы предложил Кремль, если бы не Лукашенко, тормоз интеграции. Это же советские люди, Лукашенко, конечно, тоже советский человек, но он опасается за свои политические и экономические активы, за власть, которая за эти годы стала для него всем, за интересы семьи. Вопрос в том, какие политические гарантии, какой парашют Москва готова предложить Лукашенко накануне его президентской кампании. Нас ждет драматичный, если не трагичный, очень опасный для страны период", - считает Павел Усов.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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