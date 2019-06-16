Житель Каменецкого района перевозил в тайнике почти 2 тыс. банок жевательного табака

Источник материала: Навiны Камянеччыны

30-летний мужчина возвращался из Польши через пункт пропуска «Песчатка». Для пересечения границы он выбрал зеленый коридор.





Во время проведения таможенного контроля инспекторы обнаружили в транспортном средстве тайник, представлявший собой двойное дно. В пустотелом пространстве находилось 1920 банок жевательного табака (снюса) стоимостью свыше Br19 тыс. Товар и автомобиль 2002 года выпуска стоимостью Br8,5 тыс. изъяты таможней до решения суда.





В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.16.10 КоАП. В таможне напомнили, что за перевозку, пересылку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания или жевания, в количестве, превышающем 50 г, предусмотрен штраф от 10 до 40 базовых величин, а также возможна конфискация товара и автомобиля как средства совершения правонарушения.





Источник: www.belta.by.

Фото Брестской таможни.