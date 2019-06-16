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Седьмой джазовый фестиваль пройдет в Минске

17.06.2019 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Седьмой джазовый фестиваль пройдет в Минске
Фото из открытых источников

Каждую субботу с 22 июня по 6 июля «Джазовые вечера» вновь будут собирать меломанов у столичной Ратуши. В этом году минчанам и гостям столицы свое творчество представят музыканты из Бельгии, Италии, Швеции, Исландии и США.

Проект «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» стал знаковым событием культурной жизни столицы. Каждый год зрители ждут его с нетерпением, ведь организаторы приглашают в Беларусь звезд из разных уголков планеты.

В этом году в Минске традиционно прозвучит самое «вкусное» – выступления звезд джаза почти со всех континентов.

  • 22 июня

Tutu Puoane Belgian Quartet (Бельгия)

Исполнительница из ЮАР Туту Пуоун, обладательница Южноафриканской музыкальной премии за лучший традиционный джазовый альбом 2011 года, хорошо известна европейским поклонникам джаза. Уже много лет она живет и работает в Бельгии и успешно гастролирует по странам Европы. В Минске вместе со своим квартетом Туту откроет сезон джазовых вечеров и задаст настроение всему фестивалю.

Nicola Conte (Италия)

Никола Конте получил классическое музыкальное образование, но нашел себя в стиле «эйсид джаз». Эта музыка в интерпретации Николы представляет собой синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 60-х и традиционной индийской музыки.

Седьмой джазовый фестиваль пройдет в Минске
Фото: Фото из открытых источников

 

  • 29 июня

Magnus Lindgren (Швеция)

Талантливый композитор и аранжировщик, саксофонист Магнус Линдгрен все время расширяет свои музыкальные рамки. Он с одинаковым воодушевлением сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с небольшими джазовыми коллективами, смешивает джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой и традиционной африканской музыкой.

Mezzoforte (Исландия) 

Поклонники шутят, что парни из холодной Исландии согреваются, играя самый горячий джаз и фанк-фьюжн. Уже одно то, что Mezzoforte являются одним из старейших европейских джазовых коллективов и с момента своего создания в 1977 году выпустили 14 альбомов и 6 сборников, – достойный повод посмотреть на живых классиков в Минске.

Седьмой джазовый фестиваль пройдет в Минске
Фото: Фото из открытых источников

 

  • 6 июля

Joey DeFrancesco (США)

Джои ДеФранческо – американский музыкант в четвертом поколении, виртуозный джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию Грэмми. Он начал учиться играть на клавишных в 4 года, а в 16 уже подписал эксклюзивный контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Критики и читатели журнала Down Beat ежегодно выбирают его лучшим джазовым органистом – с 2003 года!

The Baylor Project (США)

Чувственный, мелодичный, аутентичный американский семейный джазовый дуэт. Первый же альбом Маркуса и Жан Бэйлор был номинирован сразу на две премии Грэмми: Лучшее традиционное исполнение R&B и Лучший джазовый вокальный альбом. В исполнении дуэта минчане услышат искренний и душевный джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.

Седьмой джазовый фестиваль пройдет в Минске
Фото: Фото из открытых источников

 

Все концерты будут проходить с 20:30 до 23:00, вход свободный.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком, Минскконцерт и Генеральный партнер фестиваля - ОАО «Банк БелВЭБ». 

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году минчанам и гостям столицы свое творчество представят музыканты из Бельгии, Италии, Швеции, Исландии и США.
 
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