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На торгах 17 июня доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал
17.06.2019 14:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На Белорусской валютно-фондовой бирже 17 июня прошли очередные торги валютами.
Доллар подешевел на BYN0,0035, до 2,062 рубля.
Евро снизился на BYN0,0188, до 2,3119 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,0008, до 3,2085 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%, сообщает
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 17 июня прошли очередные торги валютами.
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