Источник материала: Новости Волковыска

Один из главных слагаемых успеха учреждения здравоохранения «Волковысская центральная районная больница» — слаженный и досконально знающий свое дело коллектив профессионалов. Возглавляет его Елена Грицкевич. Здесь работают чуткие люди с добрым сердцем, огромным терпением и безграничным уважением к своим пациентам.

Главврач Елена Збигневна и вводит корреспондента «Р» в курс дела:

— В настоящий момент в Волковысском районе развернуто и функционирует 527 коек. Помимо центральной районной больницы (382 койки), это Росская городская больница (50 коек), участковые больницы в Верейках и Матвеевцах (соответственно 20 и 25 коек), а также больницы сестринского ухода (Гнезновская и Волповская) на 25 коек каждая. Что касается амбулаторно-поликлинической помощи, то она представлена 6 городскими поликлиниками (районная, городская, Росская, Красносельская, детская и стоматологическая), 5 амбулаториями общей практики (Подоросская, Волповская, Гнезновская, Матвеевская, Верейковская) и 16 фельдшерско-акушерскими пунктами.

— Елена Збигневна, какой бы современной ни была материально-техническая база, главным богатством любого предприятия и организации всегда являются люди.

— Здесь я с вами полностью согласна. В учреждении работают 1702 человека — это 288 врачей и 756 средних медицинских работников. Именно на их плечах лежит нелегкий повседневный труд по спасению жизней и восстановлению пошатнувшегося здоровья пациентов ЦРБ. Смею вас заверить: в Волковысском районе напряжено работают люди, для которых клятва Гиппократа не пустой звук, а морально-этическая норма поведения.

— Что ж, давайте назовем лучших сотрудников поименно.

— Я только за! С 2009 года травматологическое отделение возглавляет Евгений

Вацлавович Савко, врач высшей квалификационной категории. Под стать своему руководителю плодотворно работают Владимир Константинович Автух, Андрей Антонович Иодковский, Евгений Викторович Пыжик, Ольга Николаевна Корончик. У старших коллег учится профессиональному мастерству молодой специалист Сергей Котов.

В учреждении проводятся два пилотных проекта по ранней диагностике злокачественных новообразований. В ноябре минувшего года открылся маммографический рентген-кабинет. Здесь работает молодой, но уже зарекомендовавший себя специалист Александра Куприянова.

Совсем недавно, 1 мая 2019 года, на базе неврологического отделения открыт ресурсный центр для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Им успешно руководит Виктор Владимирович Свейко.

Отделение гемодиализа и экстракорпоральных методов детоксикации развернуто и функционирует как межрайонное с 2009-го. Возглавляет отделение Корончик Дмитрий Владимирович.

Кабинетом ультразвуковой диагностики заведует Александр Касперович. Александр Чеславович врач первой категории, стаж работы в качестве врача УЗИ-диагностики — 24 года. Неоценим вклад в общее дело и трех лабораторий, которые являются централизованными. Заведующий клинико-диагностической лабораторией Ирина Станиславовна Мадрик, цитологической лабораторией — Эмма Мечиславовна Радивоник, круглосуточной экспресс-лабораторией — Жанна Васильевна Розмыслова (общий стаж 44 года!) — все это специалисты, на которых нужно равняться.

Не забываем и о лечебной физкультуре. К слову, в прошлом году приобретено качественное оборудование (беговая дорожка, велотренажер, имитатор ходьбы, эллиптический тренажер, мини-велотренажер, спортивный инвентарь, гимнастические стенки). Здесь также работают опытные, квалифицированные специалисты: Анжелика Мечиславовна Дудко, Светлана Давидовна Березовская, Светлана Петровна Плотник.

— Многие СМИ, в том числе «Рэспублiка», минувшей осенью сообщали об открытии в Волковыске нового лечебного корпуса. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов тогда отметил: «Сделан серьезный шаг в совершенствовании медицинской базы в системе здравоохранения региона. С вводом нового корпуса станут доступнее и качественнее медуслуги для жителей Волковысского и близлежащих районов».

— Так в итоге и вышло! Новый лечебный корпус на 260 коек открылся 28 сентября 2018 года.

Это отделения анестезиологии и реанимации, терапевтическое, кардиологическое, травматологическое, хирургическое, неврологическое и приемное, а также операционный блок (физиотерапевтический кабинет, 2 рентгенологических, экспресс-лаборатория, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, 3 эндоскопических кабинета).

Новоселье позволило улучшить условия для пребывания пациентов, оказывать высококвалифицированную специализированную помощь населению не только Волковысского, но и близлежащих районов (Свислочского, Зельвенского, Берестовицкого и Мостовского), внедрять и выполнять сложные, высокотехнологичные и малоинвазивные методы лечения, сократить средние сроки пребывания пациентов на койках. Появилась возможность объединить медицинские учреждения города Волковыска в единый медицинский городок.

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