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Пятое или шестое поколение? В Париже представили макет нового истребителя

17.06.2019 14:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рамках масштабного Paris Air Show-2019 Германия и Франция представили полноразмерный макет совместно разрабатываемого истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System — «Воздушной боевой системы будущего»). Фото и видео нового самолета появились в телеграм-канале «Крылья войны» и других источниках.

О точных технических характеристиках новой машины известно не слишком много. Неясно даже, к какому конкретно поколению принадлежит FCAS — некоторые полагают, что он станет первым европейским истребителем пятого поколения, другие думают, что немцы и французы сразу замахнулись на шестое.

В настоящее время проект разрабатывают две компании — Airbus Defense and Space с основным производством, расположенным в Мюнхене, и французская Dassault Aviation. В рамках работ фирмы создают концепцию основных элементов FCAS, оценить техническую и операционную эффективность программы и общую ее выполнимость. Только потом можно будет приступать к серийному производству самолета, который, по замыслам, должен начать поступать в войска примерно к 2040 году.

Изначально новый истребитель должен был разрабатываться без участия немцев, а совместно Францией и Англией, со стороны британцев собирался участвовать гигант BAE Systems. Но продолжающийся Brexit спутал планы, и в итоге место англичан заняли немецкие разработчики. В итоге было соглашение подписали глава Минобороны Франции Флоранс Парли и ее германская коллега Урсула фон дер Ляйен. Впоследствии к проекту присоединилась Испания.

 
 
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На сегодняшний день ни одного самолета пятого поколения собственной разработки Европа не имеет.
 
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