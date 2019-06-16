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Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунтов - СМИ

17.06.2019 15:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Instagram тестирует новый способ восстановления аккаунтов - СМИ
globallookpress.com

Instagram тестирует новый метод восстановления учетных записей в приложении, сообщает портал Engadget.

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Предполагается, что данный метод упростит процедуру восстановления данных для пользователей, а для злоумышленников доступ к чужим данным сделает сложнее.

Теперь при восстановлении доступа к аккаунту соцсети необходимо указать адрес электронной почты или номер телефона, на которые будет выслан шестизначный код. Эту комбинацию цифр нельзя будет ввести с другого устройства.

Новый метод позволит восстановить доступ к своему аккаунту, даже если мошенники сменили имя и контактные данные.

Если новая система будет запущена, то пользователи смогут восстановить учетную запись без обращения в службу безопасности Instagram, сообщает Engadget.

Точная дата того, когда обновление будет доступно для пользователей, пока не сообщается.

 
 
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Пользователи смогут восстановить учетную запись без обращения в службу безопасности Instagram
 
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