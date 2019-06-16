В Беларусь с официальным визитом прибыл президент Египта

Источник материала: Ежедневник





Президент Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси 17-19 июня посещает с официальным визитом Беларусь.

17 июня Абдель Фаттах аль-Сиси проведет в Минске встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и руководителями крупных белорусских предприятий. На 18 июня запланированы переговоры с Александром Лукашенко.

Как передает пресс-служба белорусского лидера, переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности.

Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.