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Посчитали, чего больше от велосипеда в городе: пользы или вреда
Источник материала: Tut.by
Против использования велосипеда как транспорта для перемещения по городу среди основных аргументов называют сильную загазованность воздуха. Мол, когда ездишь на велосипеде, активно дышишь, а значит, в организм поступает гораздо больше вредных веществ. Правда это или миф, разобрались в
Факт 1. Неутешительный
— По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), Беларусь находится
И идеальный порядок на улицах с этой проблемой справиться никак не помогает. Все дело в твердых частицах, SO2, NOX и аэрозолях, которые содержатся в воздухе. Их основной источник, как нетрудно догадаться, — автомобильные выхлопные газы, а также городская пыль, остатки шин и дорожной разметки. В первую очередь вредные вещества влияют на состояние сердечно-сосудистой и респираторной системы. В итоге по данным Environmental Science & Technology Letters только загрязнение воздуха сокращает жизнь белорусов в среднем
Факт 2. Для размышления
— Но в отличие от сахара или сигарет, отказаться от воздуха не может даже самый ярый приверженец здорового образа жизни. В городе мы дышим загрязненным воздухом, где бы ни находились: и на диване в собственной квартире, и на велодорожке возле оживленного проспекта, и в общественном транспорте. Разница только в степени загазованности.
Может ошибочно показаться, что пространство автомобиля или общественного транспорта (особенно если закрыть окна) довольно надежно защищает от грязного «уличного» воздуха. На самом деле, в этом случае доза загрязнения на единицу времени даже выше, так как водители автомобиля или пассажиры общественного транспорта находятся в замкнутом пространстве и перемещаются внутри транспортного потока. Если взять за точку отсчета нахождение дома, то по
В свою очередь велосипедисты получают загазованного воздуха чуть больше, чем пешеходы, так как находятся обычно ближе к дороге и дышат активнее. В итоге для велосипедистов риск становится в 2 раза выше, чем в жилом доме. Но опять же, данные усредненные: все очень зависит и от загруженности улицы, и от расположения дома.
Чем больше воздух загрязнен, тем сильнее его негативное воздействие на тех, кто им дышит. Для оценки уровня загрязнения используется интегральный параметр — количество веществ размером менее 2.5 мкм в кубометре воздуха (мкг/м3 pm2.5).
Факт 3. О пользе
— Вернемся к велосипедам. Очевидно, что факторов, положительно влияющих на здоровье, много. Но возникает вопрос: как оценить пользу в целом? И ВОЗ нашла решение. За основу берется оценка того, как велосипед снижает риск преждевременной смертности. Правда, оценочные расчеты можно проводить лишь статистически.
А получается вот что. Если ездить на велосипеде всего 100 минут в неделю (включая зимнее время), риск преждевременной смерти снижается на 10%. Чтобы добиться такого же показателя пешеходной ходьбой, нужно проходить на 68 минут больше. Так что велосипедная езда полезнее ходьбы на единицу времени — и это говорят не велоактивисты, а врачи.
Причем снижается риск пропорционально увеличению времени до 450 минут в неделю. В этом случае он будет меньше на 45%. Если время еще увеличить, он останется на той же отметке — ниже на 45%.
Факт 4. Самый интересный
— Теперь можно сопоставить вред от загрязненного воздуха и пользу от снижения риска преждевременной смерти. Для этого ВОЗ разработала специальный инструмент —
Используя этот инструмент на основе данных ВОЗ (а ВОЗ располагает данными, что средняя загазованность в Минске составляет 17 мкг/м3 pm 2.5) мы провели расчеты для белорусской столицы. И оказалось, что польза для здоровья от езды на велосипеде по обычным городским улицам примерно в 13 раз больше, чем вред! Результаты впечатляют, но заметим, что на самых загазованных центральных проспектах этот показатель гораздо меньше. Но в любом случае польза всегда больше как минимум в 3−4 раза.
Подтверждают эту статистику и
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Мол, когда ездишь на велосипеде, активно дышишь, а значит, в организм поступает гораздо больше вредных веществ.
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