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Посчитали, чего больше от велосипеда в городе: пользы или вреда

17.06.2019 15:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Против использования велосипеда как транспорта для перемещения по городу среди основных аргументов называют сильную загазованность воздуха. Мол, когда ездишь на велосипеде, активно дышишь, а значит, в организм поступает гораздо больше вредных веществ. Правда это или миф, разобрались в Минском велосипедном обществе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Факт 1. Неутешительный

— По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), Беларусь находится на третьем месте в мире по относительной смертности от болезней, связанных с загрязнением воздуха. Сам Минск по данным сервиса Numbeo — на 45 месте среди самых грязных городов Европы.

И идеальный порядок на улицах с этой проблемой справиться никак не помогает. Все дело в твердых частицах, SO2, NOX и аэрозолях, которые содержатся в воздухе. Их основной источник, как нетрудно догадаться, — автомобильные выхлопные газы, а также городская пыль, остатки шин и дорожной разметки. В первую очередь вредные вещества влияют на состояние сердечно-сосудистой и респираторной системы. В итоге по данным Environmental Science & Technology Letters только загрязнение воздуха сокращает жизнь белорусов в среднем на год.

Факт 2. Для размышления

— Но в отличие от сахара или сигарет, отказаться от воздуха не может даже самый ярый приверженец здорового образа жизни. В городе мы дышим загрязненным воздухом, где бы ни находились: и на диване в собственной квартире, и на велодорожке возле оживленного проспекта, и в общественном транспорте. Разница только в степени загазованности.

Может ошибочно показаться, что пространство автомобиля или общественного транспорта (особенно если закрыть окна) довольно надежно защищает от грязного «уличного» воздуха. На самом деле, в этом случае доза загрязнения на единицу времени даже выше, так как водители автомобиля или пассажиры общественного транспорта находятся в замкнутом пространстве и перемещаются внутри транспортного потока. Если взять за точку отсчета нахождение дома, то по данным ВОЗ сила воздействия загазованного воздуха на них повышается в 2,5 раза. В то время как для пешеходов только в 1,6 раз.

В свою очередь велосипедисты получают загазованного воздуха чуть больше, чем пешеходы, так как находятся обычно ближе к дороге и дышат активнее. В итоге для велосипедистов риск становится в 2 раза выше, чем в жилом доме. Но опять же, данные усредненные: все очень зависит и от загруженности улицы, и от расположения дома.

Чем больше воздух загрязнен, тем сильнее его негативное воздействие на тех, кто им дышит. Для оценки уровня загрязнения используется интегральный параметр — количество веществ размером менее 2.5 мкм в кубометре воздуха (мкг/м3 pm2.5).


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Факт 3. О пользе

— Вернемся к велосипедам. Очевидно, что факторов, положительно влияющих на здоровье, много. Но возникает вопрос: как оценить пользу в целом? И ВОЗ нашла решение. За основу берется оценка того, как велосипед снижает риск преждевременной смертности. Правда, оценочные расчеты можно проводить лишь статистически.

А получается вот что. Если ездить на велосипеде всего 100 минут в неделю (включая зимнее время), риск преждевременной смерти снижается на 10%. Чтобы добиться такого же показателя пешеходной ходьбой, нужно проходить на 68 минут больше. Так что велосипедная езда полезнее ходьбы на единицу времени — и это говорят не велоактивисты, а врачи.

Причем снижается риск пропорционально увеличению времени до 450 минут в неделю. В этом случае он будет меньше на 45%. Если время еще увеличить, он останется на той же отметке — ниже на 45%.

Факт 4. Самый интересный

— Теперь можно сопоставить вред от загрязненного воздуха и пользу от снижения риска преждевременной смерти. Для этого ВОЗ разработала специальный инструмент — HEAT. Он основан на независимых работах 14 ученых групп, которые показали одинаковые данные: загазованный воздух негативно влияет на велосипедистов, но польза от велосипеда все равно выше.

Используя этот инструмент на основе данных ВОЗ (а ВОЗ располагает данными, что средняя загазованность в Минске составляет 17 мкг/м3 pm 2.5) мы провели расчеты для белорусской столицы. И оказалось, что польза для здоровья от езды на велосипеде по обычным городским улицам примерно в 13 раз больше, чем вред! Результаты впечатляют, но заметим, что на самых загазованных центральных проспектах этот показатель гораздо меньше. Но в любом случае польза всегда больше как минимум в 3−4 раза.

Подтверждают эту статистику и датские исследования. Согласно им датчане при езде на велосипеде статистически теряют от загазованности до 40 дней жизни, но зато приобретают до 420 дней за счет дополнительной активности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

В зону риска попадают велосипедисты, у которых есть предрасположенность к болезням органов дыхания. Поэтому им особенно важно пристально следить за своим здоровьем в этом плане. Но прилагать дополнительные усилия, чтобы снижать воздействие загрязненного воздуха на свой организм, не будет лишним никому. Лучше:

  • Проезжать на велосипеде, а не проходить пешком нужную дистанцию по сильно загазованной улице. Это полезнее, потому что время экспозиции (воздействия загазованного воздуха) за счет скорости перемещения гораздо меньше.
  • Не ездить в городе слишком быстро. Очень важно, чтобы пульс был чуть выше среднего.
  • Стараться не ездить за чадящим транспортом и по возможности выбирать дальние тротуары. К счастью, загазованность быстро падает с увеличением расстояния от дороги.
  • Строить маршрут не вдоль загазованных улиц, а по паркам или тихим улицам без большого трафика.
  • Если есть возможность, не выбираться в город на велосипеде в часы пик.
  • Если это удобно, не стоять вплотную к проезжей части на перекрестке во время ожидания зеленого сигнала светофора.
  • Как вариант, пользоваться специальными масками с угольными и HEPA фильтрами.

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Теги: Минск
 
 
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Мол, когда ездишь на велосипеде, активно дышишь, а значит, в организм поступает гораздо больше вредных веществ.
 
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