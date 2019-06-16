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Определены победители рекламной игры Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard
Источник материала: Myfin
Призовой фонд рекламной игры составил 21 000 белорусских рублей. Победители рекламной игры получат денежные призы в размере 10 000 (1 победитель), 5 000 (1 победитель) и 1 000 белорусских рублей (6 победителей).
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Банк ВТБ (Беларусь) и компания Mastercard подвели итоги рекламной игры Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard .
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