Беларусь и Россия увеличат количество фитосанитарных контрольных пунктов на совместной границе

Источник материала: Интерфакс

Количество фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе планируется увеличить, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в понедельник в Минске

"Беларусь и Россия прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе", - сказал Хотько.

По данным белорусского ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" (госорган, который занимается фитосанитарным контролем в Беларуси), в непосредственной близости от белорусско-российской границы размещены только два пункта фитосанитарного контроля - в Смоленской и Псковской областях.