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Беларусь и Россия увеличат количество фитосанитарных контрольных пунктов на совместной границе
Источник материала: Интерфакс
Количество фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе планируется увеличить, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в понедельник в Минске
"Беларусь и Россия прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе", - сказал Хотько.
По данным белорусского ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" (госорган, который занимается фитосанитарным контролем в Беларуси), в непосредственной близости от белорусско-российской границы размещены только два пункта фитосанитарного контроля - в Смоленской и Псковской областях.
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Количество фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе планируется увеличить, сообщил министр сельского хозяйства и...
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