5-ый этаж и новый корпус: 20-ю поликлинику Минска реконструируют

Источник материала: СТВ

Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют, сообщили в программе «Минск и минчане».

Само здание реставрируют и начнут надстройку 5-го этажа. А на месте котлована появится ещё один корпус.

На дополнительных площадях откроют новые кабинеты и оборудование для УЗИ, стоматологии и рентгеноскопии. Добавится водолечение. Пациенты временно могут посещать поликлиники на улицах Якубовского, Бурдейнова и Кунцевщина.