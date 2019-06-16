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5-ый этаж и новый корпус: 20-ю поликлинику Минска реконструируют
Источник материала: СТВ
Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют, сообщили в программе «Минск и минчане».
Само здание реставрируют и начнут надстройку 5-го этажа. А на месте котлована появится ещё один корпус.
На дополнительных площадях откроют новые кабинеты и оборудование для УЗИ, стоматологии и рентгеноскопии. Добавится водолечение. Пациенты временно могут посещать поликлиники на улицах Якубовского, Бурдейнова и Кунцевщина.
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Больше площадей и нового оборудования. 20-ю поликлинику Минска реконструируют, сообщили в программе «Минск и минчане». Само здание реставрируют и начнут...
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