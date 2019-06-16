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Бросить курить: куда обратиться?
Источник материала: СТВ
Куда обращаться, чтобы бросить курить, рассказали в программе
Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Ему помогут в зависимости от того, на какой он стадии, какой вид зависимости у него есть, и очень часто даже бывает, что у человека даже больше психологическая зависимость. Он таким образом борется со стрессом либо он пытается таким образом убежать от проблемы, либо какой-то другой психологический вопрос и там работают очень компетентные, квалифицированные врачи-наркологи, психотерапевты, которые услышат каждого конкретного человека, помогут именно тем способом, который для него будет эффективен.
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Куда обращаться, чтобы бросить курить, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». «У нас достаточно хороший прогресс». Белорусы стали меньше...
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