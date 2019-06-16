﻿ Иранца, которого хотели выслать из Беларуси, решили оставить в нашей стране. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иранца, которого хотели выслать из Беларуси, решили оставить в нашей стране

17.06.2019 15:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Иранцу Мерхдаду Джамшидияну разрешили остаться в Беларуси, пишет TUT.by со ссылкой на БелаПАН. Решение приняло МВД «по гуманитарным соображениям». Теперь мужчина может подать документы, чтобы получить временный вид на жительство в Беларуси. 

История Мерхдада

Мерхдад Джамшидиян живет в нашей стране с 1993 года. Он – бизнесмен, здесь у него супруга и трое детей – все граждане Беларуси. Его обвиняли в убийстве его брата и матери, которое произошло в сентябре 2012 года. Но есть информация, что Мерхдад вернулся из Ирана в Беларусь еще 25 августа того же года. Об этом говорили родственники мужчины: они убеждены, что преступление носит политические мотивы. Кроме того, Джамшидиян принял христианство, что в Иране называется вероотступничеством. За все это на родине его могут лишить жизни.

11 месяцев он находился в изоляторе, ни разу не видел свою семью. В начале мая суд отменил решение о принудительной депортации Мерхдада. А 14 мая отдел по гражданству и миграции вынес новое решение – иранца обязали покинуть Беларусь добровольно, на это ему дали три месяца.

Фото обложки: Вадим Замировский, TUT.by.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранцу Мерхдаду Джамшидияну разрешили остаться в Беларуси, пишет TUT.by со ссылкой на БелаПАН. Решение приняло МВД «по гуманитарным соображениям». Теперь мужчина...
 
Новости дня
Новости разные
 
5-ый этаж и новый корпус: 20-ю поликлинику Минска реконструируют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика