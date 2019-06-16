Немец в 6 утра вышел из клуба Hide и пропал. Его нашли!

Источник материала: KYKY

В Минске потерялся 29-летний немец Мартин Мейстер: он ушел из клуба «Hide» по адресу улица Октябрьская, 19 в неизвестном направлении. Его искал поисково-спасательный отряд «Ангел», которому помогал буквально весь Минск. Мужчину в итоге нашли.

Мартин пропал вчера, 16 июня, около 06:00. Поисковики предупреждали, что он не говорит по-русски: только на английском и немецком языках. В комментариях к публикации беларусы сообщали, где могли видеть похожих по описанию людей, и спасатели шли по горячим следам. Сегодня, 17 июня, Мейстера обнаружили: оказалось, всему виной – сломавшийся телефон. Из-за поломки немец не смог связаться с друзьями и описать свое местоположение.