﻿ Немец в 6 утра вышел из клуба Hide и пропал. Его нашли!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немец в 6 утра вышел из клуба Hide и пропал. Его нашли!

17.06.2019 15:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске потерялся 29-летний немец Мартин Мейстер: он ушел из клуба «Hide» по адресу улица Октябрьская, 19 в неизвестном направлении. Его искал поисково-спасательный отряд «Ангел», которому помогал буквально весь Минск. Мужчину в итоге нашли.

Мартин пропал вчера, 16 июня, около 06:00. Поисковики предупреждали, что он не говорит по-русски: только на английском и немецком языках. В комментариях к публикации беларусы сообщали, где могли видеть похожих по описанию людей, и спасатели шли по горячим следам. Сегодня, 17 июня, Мейстера обнаружили: оказалось, всему виной – сломавшийся телефон. Из-за поломки немец не смог связаться с друзьями и описать свое местоположение.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске потерялся 29-летний немец Мартин Мейстер: он ушел из клуба «Hide» по адресу улица Октябрьская, 19 в неизвестном направлении. Его искал поисково-спасательный...
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАСЕ осудила смертную казнь в Беларуси и призвала ввести мораторий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика