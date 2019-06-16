Золотая ручка и яркое платье Эйсмонт. Чем удивила делегация Лукашенко на саммитте ШОС

Лукашенко на вторых ролях

Телеканал ОНТ рассказал о выступлении руководителя Беларуси на саммите, не жалея громких эпитетов:





«Выступление Александра Лукашенко, по сути, задало тренд дискуссии – современные угрозы являются общими для всех стран, а нынешняя система безопасности в мире «трещит по швам». 500 репортеров со всего мира, вчера, конечно, ждали громких заголовков, понимая, что, скорее всего, честно о проблемах Шанхайской организации сотрудничества будет говорить в первую очередь Александр Лукашенко. Ожидания оправдались с лихвой, раз в пресс-центре даже были аплодисменты в адрес белорусского лидера».





На самом деле выступление Александра Лукашенко было одним из самых малозаметных эпизодов саммита. Прежде всего нужно понимать, что Беларусь не член ШОС, а всего лишь участник со статусом наблюдателя. Лидеры 8 стран-членов организации (в том числе Си Цзиньпин и Владимир Путин) провели главные переговоры за закрытыми дверями – и Лукашенко туда допустить не могли.









Фото: РИА Новости





Руководителю Беларуси позволили выступить только на расширенном заседании, где присутствовали главы еще нескольких стран.









Фото: dunyanews.tv









Лукашенко подарил Си Цзиньпину золотую ручку





Пресс-служба Лукашенко сообщила, что руководителю Китая глава Беларуси сделал несколько подарков. Но «забыла» упомянуть о самом главном из них.





«Мой личный подарок – золотая ручка. В единственном экземпляре, с белорусским орнаментом», – протянул презент Лукашенко.













Судя по видео, Си Цзиньпин был обескуражен, но все же через паузу взял неожиданный подарок.





Эйсмонт привлекла к себе внимание платьем





На саммите ШОС женщины предпочитали не выделяться, придерживаясь делового стиля. Абсолютное большинство из них было в одежде черного и белого цветов. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на этом фоне выделялась своим бордовым платьем.









Фото: ctv.by









Шманай о чем-то поговорила с президентом Узбекистана





Попала на некоторое время в объектив телекамеры и сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай. На этот раз девушка что-то обсуждала с Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко.













Напомним несколько недель назад руководитель Беларуси предложил Нурсултану Назарбаеву поцеловать свою помощницу.









Лукашенко пожелал премьеру Пакистана поражения Индии





На саммите руководитель Беларуси провел две короткие встречи с лидерами стран, являющимися непримиримыми врагами. Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом Лукашенко внезапно пожелал «победы над главным соперником вашим».





Что он имел в виду? Имран Хан в прошлом был профессиональным игроком в крике, а в воскресенье был запланирован важный матч между сборными Пакистана и Индии. Но пожелание Лукашенко не помогло – Пакистан проиграл.





За скобками осталось пожелание Лукашенко премьеру Индии.









В некоторых странах встреч с Лукашенко не заметили

Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что на саммите у Лукашенко «состоялось рекордное количество двусторонних встреч». А именно 8 – с лидерами Китая, России, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Афганистана и Кыргызстана.





Но важно понимать, какого качества это были переговоры. Например, беседа с Путиным состоялась прямо в зале заседаний и была краткой.





Фото: kremlin.ru





А в некоторых странах встречи их лидеров с Лукашенко вообще не удостоилась упоминания. На данный момент не сообщили о них пресс-службы премьер-министров Индии и Пакистана, президентов Узбекистана и Таджикистана.