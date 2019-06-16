|
Золотая ручка и яркое платье Эйсмонт. Чем удивила делегация Лукашенко на саммитте ШОС
Источник материала: Партизан
Самое интересное из того, что не рассказали белорусам об участии руководителя страны в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Фото: president.gov.by
Лукашенко на вторых ролях
Телеканал ОНТ рассказал о выступлении руководителя Беларуси на саммите, не жалея громких эпитетов:
«Выступление Александра Лукашенко, по сути, задало тренд дискуссии – современные угрозы являются общими для всех стран, а нынешняя система безопасности в мире «трещит по швам». 500 репортеров со всего мира, вчера, конечно, ждали громких заголовков, понимая, что, скорее всего, честно о проблемах Шанхайской организации сотрудничества будет говорить в первую очередь Александр Лукашенко. Ожидания оправдались с лихвой, раз в пресс-центре даже были аплодисменты в адрес белорусского лидера».
На самом деле выступление Александра Лукашенко было одним из самых малозаметных эпизодов саммита. Прежде всего нужно понимать, что Беларусь не член ШОС, а всего лишь участник со статусом наблюдателя. Лидеры 8 стран-членов организации (в том числе Си Цзиньпин и Владимир Путин) провели главные переговоры за закрытыми дверями – и Лукашенко туда допустить не могли.
Фото: РИА Новости
Руководителю Беларуси позволили выступить только на расширенном заседании, где присутствовали главы еще нескольких стран.
Фото: dunyanews.tv
Лукашенко подарил Си Цзиньпину золотую ручку
Пресс-служба Лукашенко сообщила, что руководителю Китая глава Беларуси сделал несколько подарков. Но «забыла» упомянуть о самом главном из них.
«Мой личный подарок – золотая ручка. В единственном экземпляре, с белорусским орнаментом», – протянул презент Лукашенко.
Судя по видео, Си Цзиньпин был обескуражен, но все же через паузу взял неожиданный подарок.
Эйсмонт привлекла к себе внимание платьем
На саммите ШОС женщины предпочитали не выделяться, придерживаясь делового стиля. Абсолютное большинство из них было в одежде черного и белого цветов. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на этом фоне выделялась своим бордовым платьем.
Фото: ctv.by
Шманай о чем-то поговорила с президентом Узбекистана
Попала на некоторое время в объектив телекамеры и сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай. На этот раз девушка что-то обсуждала с Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко.
Напомним несколько недель назад руководитель Беларуси предложил Нурсултану Назарбаеву поцеловать свою помощницу.
Лукашенко пожелал премьеру Пакистана поражения Индии
На саммите руководитель Беларуси провел две короткие встречи с лидерами стран, являющимися непримиримыми врагами. Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом Лукашенко внезапно пожелал «победы над главным соперником вашим».
Что он имел в виду? Имран Хан в прошлом был профессиональным игроком в крике, а в воскресенье был запланирован важный матч между сборными Пакистана и Индии. Но пожелание Лукашенко не помогло – Пакистан проиграл.
За скобками осталось пожелание Лукашенко премьеру Индии.
В некоторых странах встреч с Лукашенко не заметили
Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что на саммите у Лукашенко «состоялось рекордное количество двусторонних встреч». А именно 8 – с лидерами Китая, России, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Афганистана и Кыргызстана.
Но важно понимать, какого качества это были переговоры. Например, беседа с Путиным состоялась прямо в зале заседаний и была краткой.
Фото: kremlin.ru
А в некоторых странах встречи их лидеров с Лукашенко вообще не удостоилась упоминания. На данный момент не сообщили о них пресс-службы премьер-министров Индии и Пакистана, президентов Узбекистана и Таджикистана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое интересное из того, что не рассказали белорусам об участии руководителя страны в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)