ПАСЕ осудила смертную казнь в Беларуси и призвала ввести мораторий

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила смертную казнь в Беларуси. В четверг был приведен в исполнение приговор осужденному за убийство троих человек Александру Жильникову.





Титус Корлатеан, докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни, осудил исполнение очередного смертного приговора в нашей стране. Он выразил глубокое сожаление в связи с этим. Он призвал отказаться от исполнения приговора Вячеславу Сухарко, который был осужден вместе с Жильниковым, если это еще не было сделано.









«Беларусь еще раз показала, что она не полностью отвечает базовым Европейским стандартам. Смертная казнь продолжает препятствовать развитию и углублению отношений с Советом Европы», — говорится в заявлении. Докладчик еще раз призвал беларусские власти ввести мораторий на исполнение смертных приговоров как первый шаг к отмене такого наказания.





Ранее с осуждением очередной смертной казни в Беларуси выступили представители ЕС и генсека Совета Европы.



