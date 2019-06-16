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SIPRI: ядерного оружия в мире становится меньше, но его модернизируют

17.06.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) представил свой доклад о ядерном оружии в мире. Согласно документу, общее количество запасов ядерного оружия сокращается, но ядерные державы постоянно модернизируют свои арсеналы.

На начало 2019 года ядерным оружием обладали 9 стран мира — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Всего у них есть 13 865 единиц ядерного оружия. Это число по сравнению с данными на начало 2018 года сократилось на 600 единиц, передает "Еврорадио".


90% ядерного оружия сосредоточено у России и США. Они же занимаются сокращением своих арсеналов, однако инвестируют всё больше средств в программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и воздушных систем доставки и объектов по производству ядерного оружия.

О намерении увеличить свои ядерные арсеналы и модернизировать существующие уже заявляли Китай, Индия и Пакистан.

 
 
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Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) представил свой доклад о ядерном оружии в мире. Согласно документу, общее количество запасов ядерного...
 
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