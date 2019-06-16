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Бабич на новом посту будет заниматься интеграцией с Беларусью

17.06.2019 15:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой на посту замглавы минэкономразвития РФ.


Reuters

Об этом сообщил пресс-секретарь прездента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. В частности, в обязанности Бабича будет входить "координация и организация интеграционной работы, что является чрезвычайно важным", рассказал Песков.

Вместе с тем у Бабича на новом посту "будет много других полномочий и обязанностей", добавил пресс-секретарь российского лидера.


Интересно, что именно непосредственный начальник Бабича, глава МЭР РФ Максим Орешкин заявил на днях, что Беларусь и Россия согласовали интеграционные подходы на 90%. На сегодняшний день это самая большая из озвученных цифр. Ранее в России говорили только о 70% согласованных вопросов по поводу более глубокой интеграции.

Распоряжение о назначении Бабича заместителем министра экономического развития России премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 июня. 17 июня оно опубликовано на сайте правительства России.

 
 
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Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой на посту замглавы минэкономразвития РФ.
 
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