Самсонов о спортивном долголетии: «Пытаюсь чувствовать, что мне тело подсказывает. Я стараюсь не есть мясо»









«Стараюсь чувствовать, что мне тело подсказывает. Мясо иногда ем, но стараюсь не есть. Насчет рыбы? С рыбой я нормально) Правда, бывают места, где я ухожу от пищи, которая базируется на животном мясе», – сказал Самсонов в эфире «Итогов недели».