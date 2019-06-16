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Самсонов о спортивном долголетии: «Пытаюсь чувствовать, что мне тело подсказывает. Я стараюсь не есть мясо»
Источник материала: Партизан
Белорусский теннисист Владимир Самсонов порассуждал о своем спортивном долголетии.
«Стараюсь чувствовать, что мне тело подсказывает. Мясо иногда ем, но стараюсь не есть. Насчет рыбы? С рыбой я нормально) Правда, бывают места, где я ухожу от пищи, которая базируется на животном мясе», – сказал Самсонов в эфире «Итогов недели».
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Самсонов о спортивном долголетии: «Пытаюсь чувствовать, что мне тело подсказывает. Я стараюсь не есть мясо»
Белорусский теннисист Владимир Самсонов порассуждал о своем спортивном долголетии.
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