﻿ Суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино начнется 1 июля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино начнется 1 июля

17.06.2019 14:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу об убийстве бизнесмена в Березино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Дело будет рассматривать Минский областной суд.

Судебное разбирательство начнется 1 июля в 10.00. 

Обвиняемыми проходят два фигуранта - Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. В январе 2017 года их задержали в связи с делом менеджера Косяка, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена. За это преступление их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. 

На этот раз Синькевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. Во время следствия было установлено, что в его умысел не входило убийство. В данном случае имел место эксцесс исполнителя, то есть Синькевич вышел за рамки договоренностей. Это было подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств. 

Как сообщалось, утром 26 сентября 2016 года на окраине города Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины - предпринимателя Сергея Метельского. Было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Расследованием этого дела Следственный комитет занимался совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, отрабатывались различные версии. В 2018 году оба фигуранта написали явки с повинной по поводу убийства Метельского.
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу об убийстве бизнесмена в Березино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Дело...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоснежный урожай: в Беларуси начали сбор лекарственной ромашки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика