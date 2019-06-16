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Архитектор подал жалобу на Киселева. Тот не выплатил ему долг за реконструкцию виллы в Крыму

17.06.2019 15:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектор Владимир Мазурин из Крыма подал заявление в прокуратуру и службу судебных приставов с требованием взыскать присужденный ему по суду долг с телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом пишет Meduza со ссылкой на «Новую газету».


Фото: Илья Иванов, журнал Salon Interior, № 9 (230) 2017

Как рассказал Мазурин «Новой газете», он также планирует подать иск о защите чести и достоинства против журналиста, который «с особым цинизмом» оклеветал его в эфире «России-1».

— Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган. Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержку у прокуратуры, чтобы они проследили исполнение решения суда, — сообщил Мазурин.

Напомним, Владимир Мазурин в 2015—2016 годах занимался реконструкцией виллы Дмитрия Киселева в Коктебеле. По словам архитектора, за свою работу он ничего не получил от телеведущего. Осенью 2018 года он написал о конфликте в крымской газете «Город24», после чего весь тираж издания изъяли из продажи.

В январе 2019 года суд города Королев Московской области частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву, обязав журналиста заплатить архитектору компенсацию за реконструкцию виллы в размере 2,6 миллиона рублей (около 40 тысяч долларов). Киселев не признает претензии архитектора, обещая подать к нему встречный иск о мошенничестве.

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Теги: Минск
 
 
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По словам архитектора, за свою работу он ничего не получил от телеведущего.
 
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