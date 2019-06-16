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Александр Лукашенко 18 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Египта

17.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко 18 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Египта

Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, который 17-19 июня посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.

Программа визита Абдель Фаттаха аль-Сиси в Минск также предусматривает переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом...
 
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