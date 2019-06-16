|
Александр Лукашенко 18 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Египта
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, который 17-19 июня посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом
Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности. Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.
Программа визита Абдель Фаттаха аль-Сиси в Минск также предусматривает переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)