В среду, 12 июня, прошли поединки 1/32 финала Кубка Беларуси по футболу сезона 2019 – 2020 годов. Футбольный клуб «Смолевичи» сыграл на выезде с «Осиповичами».

В истории противостояний этих клубов насчитывается три матча, в каждом из которых побеждали «Смолевичи» (0-6, 1-2, 3-0).





Состав ФК «Смолевичи»: Никита Былинкин, Степан Макаров, Антон Белезяк, Дмитрий Гомза, Мирослав Хлебосолов, Алексей Черных, Дмитрий Бородин, Артем Федянин, Евгений Шидловский, Ян Сенкевич.

С начала первого тайма «Смолевичи» взяли преимущество. Но как и красно-синие, так и хозяева поля на протяжении всей игры имели достаточно много моментов для открытия счета в матче, однако по завершению второго тайма на табло были ноли.

К основному времени были добавлены четыре минуты и на первой из них Степан Макаров забил прекрасный гол в ворота соперника.

Со счетом 1-0 в пользу нашей команды поединок завершен, «Смолевичи» проходят в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу.

Корр. «КС».