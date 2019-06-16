В прошлом году наши соотечественники активнее всего покупали путевки в страны, для въезда в которые не нужно оформлять визу.

Старые добрые «горящие» туры в Турцию пока не теряют своей популярности. В прошлом году именно эта страна была в лидерах по посещаемости у белорусов. По данным Минспорта, в 2018 году чаще всего жители нашей страны предпочитали проводить отпуск в Турции, Египте, Украине и России. Также эксперты отмечали, что за последние пару лет набирает популярность отдых в Грузии, а также в Албании. Причина роста востребованности данных направлений и активного поиска «горящих» туров на двоих 2019 банальна – стоимость отдыха. Еще один фактор, который мотивирует белорусов ехать именно в эти страны, – отсутствие виз.

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