ГДЕ ХОЗЯИН?
г.Смолевичи, ул.Центральная, 15а
г.Смолевичи, ул.Заводская, 17а
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НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РОДНОМ ГОРОДЕ
17.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
ГДЕ ХОЗЯИН?
г.Смолевичи, ул.Центральная, 15а
г.Смолевичи, ул.Заводская, 17а
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ГДЕ ХОЗЯИН? г.Смолевичи, ул.Центральная, 15а г.Смолевичи, ул.Заводская, 17а Сообщение НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РОДНОМ ГОРОДЕ появились сначала на Газета "Край смалявiцкi".
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