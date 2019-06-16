С 2016 года на Смолевиччине реализуется проект «Здоровый город», который направлен на формирование принципов здорового образа жизни у населения района. В рамках данного проекта активисты районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи совместно с центром гигиены и эпидемиологии провели информационно-образовательную акцию «Беларусь против табака». Для ребят, которые посещают лагерь с дневным пребыванием на базе средней школы №3, выступила врач-валеолог Наталья Николаевна Солодкая, которая рассказала об основах здорового образа жизни. Вместе с волонтерами отряда БРСМ «Доброе сердце» учащиеся школы приняли участие в зажигательной флешмоб-зарядке, где получили массу позитива и бодрости. Кроме этого, первый секретарь Смолевичского РК ОО «БРСМ» Каролина Горощик раздала всем сладкие, а главное, полезные угощения.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.