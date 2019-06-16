БРСМ запустил марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Был создан национальный альбом памяти с фотографиями и краткими историями прадедов и дедов, которые сражались за мирное небо над головой.

Количество листов в альбоме символично – 75. Ведь в этом году вся страна празднует 75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Информацию о близком родственнике, который являлся участником Великой Отечественной войны, может предоставить каждый желающий. Для этого создана электронная почта и идет информационная кампания. В создании альбома приглашают принять участие всех жителей нашей страны. Тот материал, который не попадет в альбом, будет дополнен диском.

Кроме этого, 11 июня стартовал молодежный марафон «75». Участники марафона проедут по крупным и маленьким городам Беларуси, где будет останавливаться автобус. Будет работать мобильная экспозиция и лаборатория, куда может прийти каждый, и его информацию отсканируют, запишут текстовую информацию, которая войдет в создание этого альбома. К слову, 19 июня автобус будет работать в мемориальном комплексе «Курган Славы».

Первый секретарь районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Каролина Горощик вместе с активом организации собирает данные в этот альбом. Недавно она побывала в Пекалинском сельсовете у ветерана, инвалида войны Адама Адамовича Криштаповича, который во время Великой Отечественной войны освобождал и защищал родные края. В начале войны он был в партизанском отряде имени Комсомола бригады «За Советскую Беларусь», потом воевал на фронте в Прибалтике в третьем гвардейском Котельниковском танковом корпусе, в пехотной 24-й Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии. Был дважды ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Адам Адамович всю жизнь прожил в Пекалине, работал бухгалтером, счетоводом-кассиром в совхозе имени Тимирязева. Вместе с женой они вырастили четверых детей. У него одиннадцать внуков и двенадцать правнуков.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.