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Специалисту задали 7 наивных вопросов о ПВХ-окнах, и он на все ответил

17.06.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Оказалось, в теме пластиковых окон ориентируется далеко не каждый их покупатель. На самом деле, никто и не обязан разбираться в предмете покупки на уровне профессионала.

Мы задали 7 наивных вопросов представителю одного из производителей ПВХ-окон, и он на все ответил!

№1. Есть ли разница, два или три стекла стоит в пластиковом окне?


— Если у вас окна выходят на тихую улицу или во двор, то лучше выбрать однокамерный энергосберегающий стеклопакет (2 стекла) — он будет сохранять вам тепло и не надо доплачивать за ненужное шумопоглощение.

Если для вас вопрос тишины и спокойствия острый — тогда стоит выбрать три стекла, заказав двухкамерный стеклопакет: он значительно снижает уровень шума. Эффект усиливается с добавлением в стеклопакет аргона.

№2. Стоит ли заказывать стеклопакеты с аргоном: говорят, он быстро испаряется?


— Газ аргон эффективнее сохраняет тепло в помещении из-за своей более вязкой, в сравнении с воздухом, структуры. Стеклопакет теряет в год не более 1-3% аргона, что позволяет надолго продлить теплосберегающие свойства окон.

 

 

№ 3. Это правда, что в энергосберегающем стеклопакете содержится серебро?


— Действительно, в энергосберегающем стеклопакете есть так называемое низкоэмиссионное стекло с микронапылением серебра. Это позволяет стеклу быть на несколько градусов теплее обычного, что в определенный момент может повилять на точку росы и предотвратить запотевание окон. Благодаря особым свойствам покрытия энергостекло работает как термос: сохраняет тепло внутри помещения зимой, а в жаркую погоду не пропускает его с улицы. Поэтому в доме комфортная температура в любое время года.

№ 4. Как понять, будет ли профиль желтеть?


— Чтобы сохранить химические и физические свойства пластика, в его состав вводятся специальные компоненты — стабилизаторы. Если производитель сэкономил на сырье, то окна со временем пожелтеют. Дешевый пластик более пористый, а его поверхность буквально впитывает загрязнения.

Брендовые марки профилей заботятся о качестве используемого сырья. Например, в Salamander применяются высококачественные безопасные стабилизаторы, благодаря чему пластик белоснежный долгие годы. У него очень плотная гладкая поверхность, что делает окна устойчивыми к загрязнениям и долговечными в эксплуатации.

По некоторым данным, за 5 лет пластиковые окна сменяют лишь один градиент цвета. Несомненно, имеет значение, в каких условиях используется окно: на солнечной или теневой стороне, рядом с производством или загрязненной магистралью и т.д. Важно соблюдать правила эксплуатации ПВХ-окон. Ситуация из жизни: в медучреждении раму мыли хлорсодержащим средством (что делать категорически запрещено!) — и пластик потемнел.

№ 5. Что такое мультифункциональное стекло и в чем его преимущества?

— Такое стекло защищает помещение от солнца летом и снижает теплопотери зимой. Своего рода «универсальный солдат». Стекло имеет специальное напыление из тонких слоев металлов и серебра, что позволяет значительно сократить расходы на кондиционирование помещения и уменьшить затраты на обогрев дома в холодное время года. Изнутри оно прозрачное, а снаружи имеет небольшую зеркальность.

Мультифункциональные стеклопакеты часто используют для панорамного остекления в холле, гостиной, на террасе и веранде — там, где на первых позициях стоят энергосбережение, солнцезащита и естественное освещение помещений.

№ 6. Важна ли ширина профиля для частного дома и какой отдать предпочтение?


— ПВХ-профили окон могут отличаться количеством камер и таким параметром, как монтажная ширина. Для теплофизических характеристик профиля важно соотношение количества камер к его монтажной ширине. Это значит, что пятикамерный профиль с монтажной шириной 76 мм будет теплее пятикамерного профиля с монтажной шириной 73 мм. Дело в том, что широкий профиль вмещает в себя более толстый, и, следовательно, теплый, стеклопакет (а это 70-80% площади окна). Вывод: для установки массивного двухкамерного стеклопакета профиль должен иметь достаточную монтажную ширину.

В наших широтах для остекления частных домов и коттеджей популярен, к примеру, пятикамерный Salamander Streamline с монтажной шириной 76 мм — он вмещает стеклопакет толщиной до 48 мм.

№ 7. Раздвижные двери из стекла смотрятся очень стильно. А насколько они практичны для установки в коттедже?


— Входные двери из прозрачных раздвижных конструкций сегодня на пике своей популярности. С практической стороны у них масса преимуществ. Например, они дают больше освещенности в помещении, а значит экономят электричество. Небольшие комнаты визуально увеличиваются за счет внешнего пространства.

Несмотря на кажущуюся уязвимость, такие двери герметичны и надежно держат тепло: для их изготовления используется теплый ПВХ-профиль, массивный стеклопакет и специальная наклонно-сдвижная фурнитура. К примеру, в системе MACO SKB-SE при повороте ручки вверх створка двери выдвигается автоматически, что очень удобно. Створки не только сдвигаются, а и откидываются на проветривание, как в обычных ПВХ-окнах! А нежелательное закрывание предотвращает защитная блокировка.




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Теги: Новости
 
 
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