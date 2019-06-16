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Александр Калягин сообщил о плановом характере своей госпитализации

17.06.2019 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александр Калягин сообщил о плановом характере своей госпитализации
РИА Новости

Председателя Союза театральных деятелей РФ, народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра Et Cetera Александра Калягина госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Александр Калягин сообщил о плановом характере своей госпитализации Тайны за семью печатями. Закрытые миры Александра Калягина

По данным телеканала, врачи диагностировали у артиста нарушение сердечного ритма.

Сам Калягин опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Как пишет ТАСС, артист проходит плановое обследование, связанное с сердечным стентом, установленным ему несколько лет назад. 

Калягин заявил, что обследование продлится два дня. Во вторник, 18 июня, он намерен вернуться домой, а через три дня у него запланирован спектакль.  

 
 
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СМИ сообщили, что актера госпитализировали из-за проблем с сердцем.
 
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