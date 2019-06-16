Александр Калягин сообщил о плановом характере своей госпитализации

Председателя Союза театральных деятелей РФ, народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра Et Cetera Александра Калягина госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ .

По данным телеканала, врачи диагностировали у артиста нарушение сердечного ритма.

Сам Калягин опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Как пишет ТАСС , артист проходит плановое обследование, связанное с сердечным стентом, установленным ему несколько лет назад.

Калягин заявил, что обследование продлится два дня. Во вторник, 18 июня, он намерен вернуться домой, а через три дня у него запланирован спектакль.