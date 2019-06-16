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В Гомеле Opel сбил 9-летнего мальчика на роликах: ребенок в реанимации
Источник материала: Tut.by
Ребенок на роликовых коньках попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом
Происшествие случилось 15 июня, около 20.25, на улице Свиридова. «19-летний водитель Opel Omega ехал в крайней левой полосе со стороны улицы Бровки в направлении улицы Огоренко. Около дома № 41 он совершил наезд на 9-летнего мальчика, который на роликовых коньках пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — проинформировали в ГАИ.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Происшествие случилось 15 июня, около 20.25, на улице Свиридова.
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