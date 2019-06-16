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В агрогородке Рязанцы прошёл День подписчика

17.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Редакция всегда рада встрече с подписчиками. К жителям агрогородка Рязанцы журналисты «СК» в День подписчика приехали не с пустыми руками.

В агрогородке Рязанцы прошёл День подписчика

Всех, кто подписался на районную газету, ждали подарки. В итоге на 25 человек среди наших друзей стало больше.

В агрогородке Рязанцы прошёл День подписчика

Радовало то, что среди наших читателей — люди разных поколений. И даже совсем юные, как Дмитрий Савченко, который учится в 6 классе Рязанцевской средней школы. Дмитрий, помогая маме, заработал личные деньги. Потратить их на сладости мальчик не захотел. Его мечта — выиграть велосипед.

В агрогородке Рязанцы прошёл День подписчика

Татьяна Минина до выхода на заслуженный отдых работала в ОАО «Октябрь» фуражиром, заведующей фермой. На День подписчика она пришла с внучкой Кирой, чтобы подписаться на «СК» на второе полугодие.

Подробности читайте в номере газеты 19 июня. 

 
 
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Редакция всегда рада встрече с подписчиками. К жителям агрогородка Рязанцы журналисты «СК» в День подписчика приехали не с пустыми руками. Всех, кто подписался на...
 
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