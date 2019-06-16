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Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста

17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В тире средней школы № 27 г. Бреста в рамках 10-й Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» среди несовершеннолетних прошли соревнования.

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста

В меткости состязались 14 команд – это более 80 участников.

1-е место заняла команда средней школы № 32;

2-е место - у команды средней школы № 27;

3-е место – у команды 5-й школы;

4-е место и Диплом «За волю к победе» получила команда средней школы № 8.

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста

В номинации «Лучший стрелок» победили: Ярошик Елена (средняя школа № 32) и Сегенчук Антон (средняя школа № 27).

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста

Дипломы и поощрительный спортивный инвентарь предоставили организаторы спартакиады: комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних района, Ленинский районный комитет ОО «БРСМ». Предприятие «Берестейский пекарь» традиционно предоставило сладкие призы.

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста

Позади – соревнования по плаванию и пулевой стрельбе. 27 июня 2019 года ребят ждут соревнования по пожарно-спасательному спорту, которые состоятся на базе ПАСО МЧС.

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста

Позвоните нам и вы будете в команде! Номер для справок: 21-05-71.

 
Теги: Брест
 
 
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  В тире средней школы № 27 г. Бреста в рамках 10-й Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» среди несовершеннолетних прошли соревнования. В меткости...
 
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