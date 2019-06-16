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Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Ленинском районе г. Бреста
17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В тире средней школы №
В меткости состязались 14 команд – это более 80 участников.
1-е место заняла команда средней школы № 32;
2-е место - у команды средней школы № 27;
3-е место – у команды 5-й школы;
4-е место и Диплом «За волю к победе» получила команда средней школы № 8.
В номинации «Лучший стрелок» победили: Ярошик Елена (средняя школа № 32) и Сегенчук Антон (средняя школа № 27).
Дипломы и поощрительный спортивный инвентарь предоставили организаторы спартакиады: комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних района, Ленинский районный комитет ОО «БРСМ». Предприятие «Берестейский пекарь» традиционно предоставило сладкие призы.
Позади – соревнования по плаванию и пулевой стрельбе. 27 июня 2019 года ребят ждут соревнования по пожарно-спасательному спорту, которые состоятся на базе ПАСО
Позвоните нам и вы будете в команде! Номер для справок: 21-05-71.
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В тире средней школы № 27 г. Бреста в рамках 10-й Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» среди несовершеннолетних прошли соревнования. В меткости...
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