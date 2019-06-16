«Водную феерию» устроили на ЦМТ брестские спасатели

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже традиционно брестские спасатели устроили настоящий праздник для детей – «Водную феерию». Мероприятие прошло на площадке возле областного центра молодежного творчества в рамках республиканской акции МЧС «Каникулы без дыма и огня».





Началось мероприятие в зрительном зале центра, где перед ребятами выступил начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Кулинич. Глава МЧС Бреста напомнил ребятам основные правила безопасного отдыха в период летних каникул, в том числе во время отдыха у водоемов. После чего ребятам были продемонстрированы мультфильмы из серии «Волшебная книга».





Позже ребята собрались на улице, там их ждала выставка техники и оборудования спасателей Брестского гарнизона. Для школьников была организована работа площадок: конкурс рисунков на тему пожарной безопасности, одевание боевой одежды пожарного-спасателя на время, перетягивание пожарного рукава, викторина на знание основ безопасности жизнедеятельности.