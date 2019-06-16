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«Водную феерию» устроили на ЦМТ брестские спасатели

17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже традиционно брестские спасатели устроили настоящий праздник для детей – «Водную феерию». Мероприятие прошло на площадке возле областного центра молодежного творчества в рамках республиканской акции МЧС «Каникулы без дыма и огня».

«Водную феерию» устроили на ЦМТ брестские спасатели

Началось мероприятие в зрительном зале центра, где перед ребятами выступил начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Кулинич. Глава МЧС Бреста напомнил ребятам основные правила безопасного отдыха в период летних каникул, в том числе во время отдыха у водоемов. После чего ребятам были продемонстрированы мультфильмы из серии «Волшебная книга».

«Водную феерию» устроили на ЦМТ брестские спасатели

Позже ребята собрались на улице, там их ждала выставка техники и оборудования спасателей Брестского гарнизона. Для школьников была организована работа площадок: конкурс рисунков на тему пожарной безопасности, одевание боевой одежды пожарного-спасателя на время, перетягивание пожарного рукава, викторина на знание основ безопасности жизнедеятельности.

 
Теги: Брест
 
 
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  Уже традиционно брестские спасатели устроили настоящий праздник для детей – «Водную феерию». Мероприятие прошло на площадке возле областного центра...
 
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