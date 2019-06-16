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«Водную феерию» устроили на ЦМТ брестские спасатели
17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже традиционно брестские спасатели устроили настоящий праздник для детей – «Водную феерию». Мероприятие прошло на площадке возле областного центра молодежного творчества в рамках республиканской акции
Началось мероприятие в зрительном зале центра, где перед ребятами выступил начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Кулинич. Глава МЧС Бреста напомнил ребятам основные правила безопасного отдыха в период летних каникул, в том числе во время отдыха у водоемов. После чего ребятам были продемонстрированы мультфильмы из серии «Волшебная книга».
Позже ребята собрались на улице, там их ждала
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Уже традиционно брестские спасатели устроили настоящий праздник для детей – «Водную феерию». Мероприятие прошло на площадке возле областного центра...
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