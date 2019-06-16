В Каменецком районе задержали гражданина России

Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня в населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации.





43-летний житель Свердловской области не смог дать им внятных пояснений, с какой целью находился в пограничной зоне без разрешающих документов.

По данному факту начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Задержанный помещен в ИВС, ведется дальнейшее разбирательство.