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В Каменецком районе задержали гражданина России

17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня в населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации.

В Каменецком районе задержали гражданина России

43-летний житель Свердловской области не смог дать им внятных пояснений, с какой целью находился в пограничной зоне без разрешающих документов.

По данному факту начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Задержанный помещен в ИВС, ведется дальнейшее разбирательство.

 
 
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  16 июня в населенном пункте Тумин Каменецкого района в 2,6 километрах от белорусско-польской границы пограничники задержали гражданина Российской Федерации. ...
 
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