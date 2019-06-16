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Пять лет с конфискацией и 2,5 млн рублей налогов. Суд вынес приговор за поставки в РФ «санкционки»

17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Кобринского района вынес приговор организатору поставок санкционной плодоовощной продукции из стран Западной Европы через Беларусь в Россию, сообщила пресс-служба КГК.

Пять лет с конфискацией и 2,5 млн рублей налогов. Суд вынес приговор за поставки в РФ «санкционки»

Фото: Reuters

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки «санкционки», в 2018 году возбудил Кобринский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

При детальном изучении деятельности кобринского частного предприятия «ЭлитОвощТорг-транс» было установлено, что оно занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. За рубежом покупали польские яблоки и турецкие томаты, их официально ввозили в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и потом доставляли на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.

Только за 2016−2017 годы и первый квартал 2018 года «ЭлитОвощТорг-транс» переправил в Россию более 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.

Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше 2,5 млн рублей.

Директор «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. По приговору суда конфискован легковой «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.

В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.

Как ранее сообщал TUT.BY, часть расчетов за реализованную «санкционку» проводилась через международную сеть подпольного банкинга «хавала».

Кобринское предприятие оказалось в поле зрения силовиков несколько лет назад из-за большой выручки и маленького штата сотрудников. В компании, название которой не приводится, были трудоустроены несколько работников, официально получавших минимальную зарплату. Несмотря на немногочисленный трудовой коллектив, выручка этой фирмы только за 2016 год превысила 4,8 млн рублей. Подозрительным показалось и то, что выручка была получена исключительно за реализацию на рынках Беларуси плодоовощной продукции иностранного производства. И это при довольно скудном ассортименте: польские яблоки и турецкие помидоры.

В скором времени силовики установили, что предприятие занимается незаконным реэкспортом в Россию санкционной продукции.

Заработанные за реализованную «санкционку» деньги директор предприятия до октября 2017 года получал по международной сети подпольного банкинга «хавала». Схема такая: покупатель плодоовощной продукции в Москве передавал российским участникам «хавалы» деньги, а продавец продукции их сразу же забирал в Минске у белорусских участников этой незаконной сети. Такой способ перевода денег обеспечивал быстроту операции и конфиденциальность. Как правило, сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода.

После того как белорусские «хаваладары» были задержаны работниками Департамента финансовых расследований и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, директор кобринского предприятия стал получать денежные средства за реализуемую плодоовощную продукцию уже посредством легальных банковских переводов.

 
Теги: Минск
 
 
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  Суд Кобринского района вынес приговор организатору поставок санкционной плодоовощной продукции из стран Западной Европы через Беларусь в Россию, сообщила...
 
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