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Случчане рассказали, как проходит срочная служба

17.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчане рассказали, как проходит срочная служба

Илья Исаков, Павел Муха и Глеб Карпенко служат в одном подразделении 77-го отдельного мостового железнодорожного батальона 30-й отдельной железнодорожной бригады, третья часть срока уже прошла. Ответственные, дисциплинированные военнослужащие, которые успешно справляются с задачами, отмечают командиры.

Илья Исаков окончил Маяцкую среднюю школу, в Слуцком государственном колледже получил специальность электромонтера. А во время армейской службы постигает азы плотницкого дела: занимается изготовлением конструкций и пролетных сооружений из дерева, других деревянных вещей, всего, что необходимо для возведения мостов, что понадобится в хозяйстве части.

Научиться новому ремеслу было несложно, говорит Илья. Служба интересная, подобрался хороший коллектив. Тяжеловато было сначала, делится он, распорядок дня, новые люди, непривычные задачи. Помогло общение между новобранцами, нашлось немало общих тем. Конечно, домой хочется, но уже сейчас Илья задумывается о том, чтобы продолжить службу по контракту.

- Быть защитником Отечества, надежным, хорошо подготовленным, сильным физически, невозможно без службы в армии, – говорит он. - Юноши становятся более организованными, крепкими, закаленными, одним словом, готовыми при необходимости быть опорой для своих родных, для страны.

Случчанин Павел Муха армейский водитель. После окончания СШ №13 поступил в Минский механико-технологический колледж, а затем в Белорусский национальный технологический университет заочно. До призыва в армию уже освоил как водитель категорию В, от комиссариата учился на категорию С, а уже на службе добавил еще две-D и E. Сейчас Павел работает на самосвале-десятитоннике. А после службы планирует завершить учебу, чтобы помогать родителям на их частном предприятии.

- Конечно, как и всем новобранцам, в начале службы было трудно привыкнуть к новому распорядку, правилам, необходимым ограничениям, выполнять приказы, быть в подчинении - не всем это нравится, да и характеры у нас разные – рассказывает Павел. - Но со временем привыкаешь, приходит понимание неоходимости порядка и дисциплины, все становится на свои места. Ничего страшного.

Вечером солдаты готовятся к следующему дню, приводят в порядок форму. В отведенное время имеют возможность пользоваться мобильниками. И в первую очередь звонят домой, родителям, в один голос говорят мои собеседники, чтобы рассказать, что все хорошо, они накормлены и никто их не обижает. В обеденный досуг можно посетить библиотеку.

Глеб Карпенко прибыл на службу в Слуцк из Гродно. По образованию он каменщик-облицовщик, получил и военно-учетную специальность монтажника, собирает быстровозводимые мосты и переправы. Профессия каменщика-облицовщика тоже бывает нужна при выполнении армейских задач. Например, Глеб помогает на строительстве клуба на территории части и других работах.
Адаптация к новым условиям прошла, говорит он, без проблем, никаких трудностей не возникло.

- Напрасно говорят, что армия - это потраченное время – рассуждает Глеб. - Мы здесь приобретаем новые знания, многому учимся. Во время службы переоцениваешь многое в жизни, по-другому расставляешь приоритеты, понимаешь, что родители, семья, дом – самое важное, свободное время учишься использовать рационально.

После службы, конечно, у каждого из моих собеседников свои планы, а пока самая важная задача-стать опытными военными.

Ирина Щербович
Слуцкий край

 
Теги: Гродно
 
 
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