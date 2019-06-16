В Горецком районе утонул 40-летний мужчина

Источник материала: Горецкий вестник

В минувшую субботу в Горецком районе на озере около деревни Тимоховка утонул 40-летний мужчина. Он купался после распития спиртного. Всего за прошедшую неделю в Могилевской области утонули 11 человек.





В Шклове на Днепре 10 июня утонул 62-летний пенсионер. Его обнаружили в воде одетым, без видимых признаков насильственной смерти. В этот же день в Могилеве на Святом озеро при купании утонул 24-летний студент, гражданин Камеруна.

11 июня оборвалась жизнь 14-летнего мальчика в Бобруйске. Купаясь, он нырнул с обрывистого берега на Березине вблизи улице Комбинатской. На следующий день в а. г. Ленина Бобруйского района при падении в воду в состоянии алкогольного опьянения утонул 57-летний мужчина. Он переходил по кладке через мелиоративный канал и оступился.

13 июня в искусственном водоёме в деревне Ганцевичи Шкловского района утонул 65-летний пенсионер. Мужчину обнаружили в метре от берега. По предварительной информации, он упал в воду, будучи нетрезвым.

В Дрибинском районе вода унесла жизнь жительницы аг. Трилесино. 45-летняя женщина пошла купаться на озеро в состоянии алкогольного опьянения – поплыла и скрылась под воду. В Бобруйске трагедия произошла на озере по пер. 1-ый Юбилейный. Там при падении в воду в состоянии алкогольного опьянения погиб 67-летний пенсионер.

Утром 16 июня в затоке Днепра вблизи деревни Половинный Лог Могилёвский района утонула 72-летняя пенсионерка. Днем при купании в состоянии алкогольного опьянения на Днепре около улицы Локомобильной утонул 62-летний пенсионер. Вечером в Климовичах на реке Калиница – 34-летний житель Чаусского района. По предварительной информации, молодой мужчина упал в воду во время приступа эпилепсии.

С начала года на Могилевщине утонули 27 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

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