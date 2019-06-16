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Жара, жара – фото с горецких озер

17.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В Горецком районе разрешено купаться на Оршанском и Верхнем озерах, а также на водоемах в Шишево, Красулино и на базе отдыха “Мерея”. Мы посмотрели, как там отдыхали люди в эти жаркие выходные.

 

Жара, жара – фото с горецких озер
Оршанское озеро

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Организовано дежурство мобильных групп по безопасному нахождению граждан на воде.

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер
Шишевское озеро

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер
Красулино

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер
Верхнее озеро

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Жара, жара – фото с горецких озер
Выездная торговля на Верхнем озере – мороженое, напитки, сладости

 

Жара, жара – фото с горецких озер

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В Горецком районе разрешено купаться на Оршанском и Верхнем озерах, а также на водоемах в Шишево, Красулино и на базе отдыха “Мерея”. Мы посмотрели, как там...
 
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