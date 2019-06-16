Жара, жара – фото с горецких озер

Источник материала: Горецкий вестник

В Горецком районе разрешено купаться на Оршанском и Верхнем озерах, а также на водоемах в Шишево, Красулино и на базе отдыха “Мерея”. Мы посмотрели, как там отдыхали люди в эти жаркие выходные.













Организовано дежурство мобильных групп по безопасному нахождению граждан на воде.

























































Фото Михаила Левцова