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Жара, жара – фото с горецких озер
17.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горецком районе разрешено купаться на Оршанском и Верхнем озерах, а также на водоемах в Шишево, Красулино и на базе отдыха “Мерея”. Мы посмотрели, как там отдыхали люди в эти жаркие выходные.
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Фото Михаила Левцова
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В Горецком районе разрешено купаться на Оршанском и Верхнем озерах, а также на водоемах в Шишево, Красулино и на базе отдыха “Мерея”. Мы посмотрели, как там...
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