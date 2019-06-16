Цветок сирени под микроскопом и головы насекомых: лучшие фото конкурса «Снимай науку»

Источник материала: Tut.by

Организация НП «Викимедиа РУ» опубликовала работы победителей фотоконкурса « Снимай науку! — 2019 », проводившегося вместе со свободной интернет-энциклопедией «Википедия» и телеканалом «Наука». Всего на конкурс было прислано 2182 фотографии от 415 авторов. С помощью этих снимков будут иллюстрироваться статьи Википедии, посвященные науке.

Микроизображения



Победитель

Кристаллы (преимущественно сахар) в высохшей капле Кока Колы под микроскопом. Поляризация. Скрещенные поляризаторы. Alexander Klepnev



2 место

Глаз Златоглазки (Chrysopidae) (стекинг из 30 кадров) Грибков михаил



3 место

Цветок сирени. Микрофотография получена на микроскопе LeoSupra 50 VP Увеличение 1000x TiberiusRufus

Общая категория



Победитель

Флуоресценция коралла. Грибков Михаил



2 место

Большой телескоп азимутальный (БТА). Территория Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. На фото: кран башни БТА. Mplot



3 место

Аэроснимок притока реки Чусовая, Свердловская область. Vasily Iakovlev

Люди в науке



Победитель

Наблюдая за вселенной. StasKonovalenko



2 место

Доктор геолого-минералогических наук — Иван Кулаков. Наблюдение за вулканами Камчатки. Smakogonov



3 место

Установка на цевку Длиннохвостой неясыти специального кольца. YanaDom

Серия изображений



Победитель

Один из снимков из серии «Головы разных насекомых». Автор: RETRO LENSES



2 место

Один из снимков из серии «Анатомия побегов». Автор: ANATOLY MIKHALTSOV



3 место

Один из снимков из серии «Муравьи, строящие мост из своих тел». Автор: CHUXLANCEV

«Нефотографические материалы»

Работы победителей в номинации «Нефотографические материалы» можно посмотреть по ссылкам:

1-е место. Андрей Савицкий: Сегментированный нейтрофил находит патоген и поглощает его

2-е место. Андрей Савицкий: Деление инфузории сувойки

3-е место. Игорь Сокальский: Звездные треки — вращение Земли