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Цветок сирени под микроскопом и головы насекомых: лучшие фото конкурса «Снимай науку»
Источник материала: Tut.by
Организация НП «Викимедиа РУ»
Микроизображения
Общая категория
Люди в науке
Серия изображений
«Нефотографические материалы»
Работы победителей в номинации «Нефотографические материалы» можно посмотреть по ссылкам:
1-е место. Андрей Савицкий:
2-е место. Андрей Савицкий:
3-е место. Игорь Сокальский:
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