﻿ Цветок сирени под микроскопом и головы насекомых: лучшие фото конкурса «Снимай науку». 21.by
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Цветок сирени под микроскопом и головы насекомых: лучшие фото конкурса «Снимай науку»

17.06.2019 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организация НП «Викимедиа РУ» опубликовала работы победителей фотоконкурса «Снимай науку! — 2019», проводившегося вместе со свободной интернет-энциклопедией «Википедия» и телеканалом «Наука». Всего на конкурс было прислано 2182 фотографии от 415 авторов. С помощью этих снимков будут иллюстрироваться статьи Википедии, посвященные науке.

Микроизображения


Победитель
Кристаллы (преимущественно сахар) в высохшей капле Кока Колы под микроскопом. Поляризация. Скрещенные поляризаторы. Alexander Klepnev

2 место
Глаз Златоглазки (Chrysopidae) (стекинг из 30 кадров) Грибков михаил

3 место
Цветок сирени. Микрофотография получена на микроскопе LeoSupra 50 VP Увеличение 1000x TiberiusRufus

Общая категория


Победитель
Флуоресценция коралла. Грибков Михаил

2 место
Большой телескоп азимутальный (БТА). Территория Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. На фото: кран башни БТА. Mplot

3 место
Аэроснимок притока реки Чусовая, Свердловская область. Vasily Iakovlev

Люди в науке


Победитель
Наблюдая за вселенной. StasKonovalenko

2 место
Доктор геолого-минералогических наук — Иван Кулаков. Наблюдение за вулканами Камчатки. Smakogonov

3 место
Установка на цевку Длиннохвостой неясыти специального кольца. YanaDom

Серия изображений


Победитель
Один из снимков из серии «Головы разных насекомых». Автор: RETRO LENSES

2 место
Один из снимков из серии «Анатомия побегов». Автор: ANATOLY MIKHALTSOV

3 место
Один из снимков из серии «Муравьи, строящие мост из своих тел». Автор: CHUXLANCEV

«Нефотографические материалы»

Работы победителей в номинации «Нефотографические материалы» можно посмотреть по ссылкам:

1-е место. Андрей Савицкий: Сегментированный нейтрофил находит патоген и поглощает его

2-е место. Андрей Савицкий: Деление инфузории сувойки

3-е место. Игорь Сокальский: Звездные треки — вращение Земли

 
 
Ссылка на источник 24
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С помощью этих снимков будут иллюстрироваться статьи Википедии, посвященные науке.
 
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