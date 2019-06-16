Renault Zoe сменил поколение: новый электрокар может проехать до 390 км на одной зарядке

Источник материала: Tut.by

Компания Renault поделилась первыми подробностями о втором поколении электрического хэтчбека, который придет на смену модели, выпускаемой с 2012 года и модернизированной в 2016 году.





Внешность Zoe изменилась в эволюционном ключе, а габариты не изменились вовсе — длина 4,08 м, ширина 1,73 м и 2,59 м колесной базы (объем багажника варьируется от 338 л до 1225 л со сложенными задними сиденьями).





Основные отличия от прежней машины следует искать в технической начинке, получившей основательный «апгрейд». У «пятидверки» появилась новая батарея емкостью 52 кВтч, что на 9 кВтч больше, чем у предшественника.





Разъемы для подключения кабелей расположены на носу электрокара (они скрыты за фирменной эмблемой) — от настенного зарядного устройства мощностью 7 кВт на пополнение заряда батареи уйдет 9 часов 25 минут, но, разумеется, предусмотрена возможность и быстрой зарядки. По данным Renault, получасовая перезарядка от «быстрого» терминала на 50 кВт обеспечит 145 км пробега. Согласно новой методике WLTP с полностью заряженной батареей дальность хода у Zoe составляет 390 км.





Новый Zoe обзавелся и более мощным электродвигателем, который развивает 135 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. До 100 км/ч он позволяет разгоняться «пятидверке» за 10 секунд, заявленная максимальная скорость — 140 км/ч. Впрочем, у базовой версии хэтчбека динамика окажется скромнее, ведь электромотор у нее лишь на 110 сил и 220 Нм.





В салоне нового Zoe обещаны более качественные отделочные материалы, а медиасистема уже «в базе» располагает 10-дюймовым тачскрином. Она поддерживает функции Apple CarPlay и Anroid Auto, среди доступных опций — беспроводная зарядка для смартфона, с помощью которого можно удаленно управлять некоторыми функциями электрокара (например, проверить уровень заряда или включать кондиционирование салона по таймеру).





Европейские продажи нового Zoe, основными конкурентами которого станут Peugeot e-208 и Opel Corsa-e , начнутся этой осенью. Цен французы пока не озвучили.