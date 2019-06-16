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В еврокубках за такое могут удалить. Глава судей - о решениях арбитра матча БАТЭ против «Шахтера»

17.06.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа прокомментировал решения главного судьи матча 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами БАТЭ и «Шахтер».


Фото: «Шахтер»

Напомним, что на 36-й минуте рефери Дмитрий Дмитриев удалил с поля Павла Рыбака, который получил вторую желтую карточку. Возможно, это и стало ключевым событием матча, который закончился уверенной победой БАТЭ.

Смотрите с отметки 2 минуты 15 секунд.

Видео: АБФФ ТВ

Напомним, что тренер «Шахтера» Сергей Ташуев считает, что первая желтая карточка Рыбаку явно надуманная.

— Там даже фола не было. Но так решил судья. Ему виднее, — подчеркнул российский специалист на послематчевой пресс-конференции.

 
 
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Напомним, что на 36-й минуте рефери Дмитрий Дмитриев удалил с поля Павла Рыбака.
 
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