Bitcoin резко вырос в цене и установил годовой рекорд

Источник материала: Ежедневник





16 июня первая криптовалюта установила годовой максимум стоимости в 9 322 доллара. Сейчас среднерыночная цена актива составляет 9 262 доллара.

Bitcoin продолжит расти в цене в ближайшее время, утверждает аналитик и репортер BlockTV Джо Саз. Несмотря на позитивный прогноз, он порекомендовал воздержаться от торговли первой криптовалютой до тех пор, «пока рынок не успокоится».

«Рост Bitcoin уже не остановить. Не хочу витать в облаках, но за последнюю ночь ликвидировали позиций более чем на 100 млн долларов. Люди надеялись на падение криптовалюты, но ожидания не оправдались», — заявил эксперт.

Глава Circle Джереми Аллэйр тоже убежден в том, что первая криптовалюта подорожает в ближайшее время. По его словам, Bitcoin преодолеет отметку отметку в 10 000 долларов до 21 июня. По мнению специалиста, на это повлияет запуск тестовой сети Libra от Facebook, который должен состояться 18 июня, пишет РБК.