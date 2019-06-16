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Bitcoin резко вырос в цене и установил годовой рекорд

17.06.2019 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Bitcoin резко вырос в цене и установил годовой рекорд

16 июня первая криптовалюта установила годовой максимум стоимости в 9 322 доллара. Сейчас среднерыночная цена актива составляет 9 262 доллара.

Bitcoin продолжит расти в цене в ближайшее время, утверждает аналитик и репортер BlockTV Джо Саз. Несмотря на позитивный прогноз, он порекомендовал воздержаться от торговли первой криптовалютой до тех пор, «пока рынок не успокоится».

«Рост Bitcoin уже не остановить. Не хочу витать в облаках, но за последнюю ночь ликвидировали позиций более чем на 100 млн долларов. Люди надеялись на падение криптовалюты, но ожидания не оправдались», — заявил эксперт.

Глава Circle Джереми Аллэйр тоже убежден в том, что первая криптовалюта подорожает в ближайшее время. По его словам, Bitcoin преодолеет отметку отметку в 10 000 долларов до 21 июня. По мнению специалиста, на это повлияет запуск тестовой сети Libra от Facebook, который должен состояться 18 июня, пишет РБК.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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16 июня первая криптовалюта установила годовой максимум стоимости в 9 322 доллара. Сейчас среднерыночная цена актива составляет 9 262 доллара.
 
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