Вот с какими iPhone мы будем ходить в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Известный аналитик Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл первую информацию о смартфонах Apple, которые выйдут в 2020 году. Об этом пишет Mac Rumors.



Фото: Reuters

По мнению инсайдера, во второй половине 2020 года Apple выпустит трио смартфонов, все из которых получают OLED-экраны. Топовыми моделями станут устройства с диагоналями панелей в 5,4 и 6,7 дюймов, более технически простой гаджет получит 6,1-дюймовый экран.

При этом 5,4 и 6,7-дюймовые модели смогут работать в 5G-сетях благодаря модемам от Qualcomm, а «младший» аппарат с 6,1-дюймовым дисплеем — только в LTE.

Напомним: в этом году производитель также представит три смартфона — прямых продолжателей iPhone Xs, Xs Max и Xr. Гаджеты получат более мощное «железо», а также двойные и тройные основные камеры.

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