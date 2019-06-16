ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот с какими iPhone мы будем ходить в 2020 году

17.06.2019 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известный аналитик Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) раскрыл первую информацию о смартфонах Apple, которые выйдут в 2020 году. Об этом пишет Mac Rumors.


Фото: Reuters

По мнению инсайдера, во второй половине 2020 года Apple выпустит трио смартфонов, все из которых получают OLED-экраны. Топовыми моделями станут устройства с диагоналями панелей в 5,4 и 6,7 дюймов, более технически простой гаджет получит 6,1-дюймовый экран.

При этом 5,4 и 6,7-дюймовые модели смогут работать в 5G-сетях благодаря модемам от Qualcomm, а «младший» аппарат с 6,1-дюймовым дисплеем — только в LTE.

Напомним: в этом году производитель также представит три смартфона — прямых продолжателей iPhone Xs, Xs Max и Xr. Гаджеты получат более мощное «железо», а также двойные и тройные основные камеры.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году производитель также представит три смартфона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьеры будут отвечать за выполнение поручений об ускоренном развитии 11 городов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика